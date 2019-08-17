Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'na destek verdi. "Feyzioğlu ile guru duyuyoruz" diyen Perinçek, "Feyzioğlu, Cumhuriyet geleneğini sürdürüyor. Milli devlete elbette siper olacak. Saldırılar ondan toz bile alamayacak" şeklinde konuştu

Adli Yıl Açılış Törenine Türkiye Barolar Birliği'nin katılım kararının ardından Başkan Metin Feyzioğlu’na karşı karalama kampanyası başlatıldı.



Feyzioğlu'na ilk destek Vatan Partisi'nden geldi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Feyzioğlu’na yapılan saldırının arkasındaki merkezde FETÖ ve PKK olduğunu belirtti.



Perinçek, bu saldırıların yerle bir edileceğini de vurguladı.



ulusal.com.tr

