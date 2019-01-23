ABD Başkanı Trump'ın muhalefet lideri Guaido'yu "Venezuela geçici başkanı" ilan etmesinin ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten ilk açıklama geldi

Trump'ın muhalefet lideri Guaido'yu "Venezuela geçici başkanı" ilan etmesinin ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten ilk açıklama geldi.



Twitter'dan açıklama yapan Perinçek, "Venezuela halkı devrimci önder Nicolas Maduro'nun etrafında kenetlenerek Trump'a gereken cevabı verecektir." dedi.



Vatan Partisi Lideri Perinçek'in açıklaması şöyle;

Trump Venezuela kararıyla kendisini yasa dışı ilan etmiştir. Hiçbir devletin başka bir devletin yönetimini tayin yetkisi yoktur.

ABD emperyalizmi dünyanın her köşesinde yenilmektedir. Venezuela'da da tezgahladığı darbeler ve suikastlar başarısız olmuştur.

Venezuela halkı devrimci önder Nicolas Maduro'nun etrafında kenetlenerek Trump'a gereken cevabı verecektir.

Vatan Partisi olarak Venezuela devleti, milleti ve devrimci önder Maduro ile birlikteyiz. ABD tertibi kesinlikle bozguna uğrayacaktır. Ankara'dan Venezuela halkına selam. Türkiye seninle Maduro!





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