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Dolmabahçe'de yol çöktü
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Son Dakika: Dolmabahçe'de yol çöktü

İstanbul'da Vodafone Park ile Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda çökme meydana geldi

Son Dakika: Dolmabahçe'de yol çöktü
Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı önünde yolda çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki stadın önünden geçen yolda çökme oldu.

Yaklaşık 2 metre çapında çukur oluşan yol, Karaköy istikametinde trafiğe kapatıldı.

Bölgede önlem alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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