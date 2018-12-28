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Son Dakika: Edirne'de maden ocağında göçük: Ramazan Taşan hayatını kaybetti

Keşan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 1 işçi hayatını kaybetti.

Son Dakika: Edirne'de maden ocağında göçük: Ramazan Taşan hayatını kaybetti

Keşan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 1 işçi hayatını kaybetti. 

Alınan bilgiye göre, Küçükdoğanca köyü mevkisindeki kömür madeninde göçük meydana geldi.

Enkaz altında kalan maden işçisi Ramazan Taşan (41), iş arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. 

Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşan, kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #maden ocağı #edirne
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