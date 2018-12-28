Keşan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 1 işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Küçükdoğanca köyü mevkisindeki kömür madeninde göçük meydana geldi.
Enkaz altında kalan maden işçisi Ramazan Taşan (41), iş arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşan, kurtarılamadı.
Keşan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 1 işçi hayatını kaybetti.
Keşan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 1 işçi hayatını kaybetti.