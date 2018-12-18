Edirne'nin Keşan ilçesinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Yoğun kar yağışının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "19.12.2018 Çarşamba günü Keşan ilçemizde merkez ve köy okullarımız 1 gün süreyle kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla tatil edilmiştir" denildi.



Açıklamaya göre, hamile ve engelli memurlar yarın idari izinli sayılacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı beklendiği bildirmişti.



Edirne'de kar yağışı başladı

Edirne'de beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı.

Akşam saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine giren Trakya'da, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Bunun ardından bazı bölgelerde kar yağışı görüldü.

Yarın da devam etmesi beklenen kar yağışı Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de etkili oluyor.



