Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Yoğun kar yağışının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "19.12.2018 Çarşamba günü Keşan ilçemizde merkez ve köy okullarımız 1 gün süreyle kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla tatil edilmiştir" denildi.



Açıklamaya göre, hamile ve engelli memurlar yarın idari izinli sayılacak.



İpsala'da da tatil

İpsala'da ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İpsala Kaymakamlığı, şehir merkezi ve bağlı köy okullarının kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Aralık Çarşamba günü tatil edildiği, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacağı bildirdi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı beklendiği bildirmişti.







