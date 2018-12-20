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Son Dakika: Ege Denizi'nde deprem (20 Aralık 2018 son depremler)

Ege Denizi'nde saat 20.13'te bir deprem meydana geldi.

Son Dakika: Ege Denizi'nde deprem (20 Aralık 2018 son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 20.13'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 19 km derinliğinde gerçekleşti.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  
 

ulusal.com.tr


 

Etiketler; #ege denizi #deprem #son depremler
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