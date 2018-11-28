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Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde deprem
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Son Dakika: Ege Denizi'nde deprem (28 Kasım 2018 son depremler)

Ege Denizi'nde 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde 4 ayrı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika: Ege Denizi'nde deprem (28 Kasım 2018 son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02:16 da Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldi.

4.4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 02:24'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.

02.46 ve 02:50'de 4.1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremlerin derinliği 6 km olarak açıklandı.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #ege denizi #deprem #son depremler
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