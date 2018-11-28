Ege Denizi'nde 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde 4 ayrı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02:16 da Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldi.



4.4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 02:24'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.



02.46 ve 02:50'de 4.1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremlerin derinliği 6 km olarak açıklandı.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız





ulusal.com.tr