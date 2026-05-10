Son dakika! Ege Denizi’nde deprem: Muğla’da hissedildi

AFAD, Ege Denizi’nde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın paylaştığı verilere göre deprem, 10 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.29’da kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 4.2 Mw olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssünün, Muğla’nın Bodrum ilçesine 56.17 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Depremin yerin 41.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

AFAD verilerine göre depremin koordinatları 36.7005 kuzey enlemi ve 26.75617 doğu boylamı olarak açıklandı.