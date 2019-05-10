AK Partili Metin Külünk, "Chp'nin vatanseverlerinin dikkatine! Terör örgütü Pkk'nın üst düzey yöneticilerinden BH haini 23 Haziran'da İmamoğlu'na destek çağrısını yenilemiş. Bu desteğin karşılığında İSPARK İSTAÇ ve üst düzey bürokrat ataması Pkk'ya vaadedilmiş olabilir mi?" açıklaması yaptı

AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.



Külünk, şunları belirtti:



"Chp'nin vatanseverlerinin dikkatine!



Terör örgütü Pkk'nın üst düzey yöneticilerinden BH haini 23 Haziran'da İmamoğlu'na destek çağrısını yenilemiş. Bu desteğin karşılığında İSPARK İSTAÇ ve üst düzey bürokrat ataması Pkk'ya vaadedilmiş olabilir mi ?



Değerli İstanbullular;



PKK’nın bu desteği karşılığında İstanbul’da İspark ve İstaç’a PKK yandaşlarının yerleştirildiğini ve ellerinde cep telefonları ile sürekli sokak ve caddelerde fotoğraf çekip kamera kaydı alıp kandile istihbarat çalışması yaptığını bir düşünün."



ulusal.com.tr



