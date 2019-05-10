banner1005
İBB'den Atatürk Portresi ve T.C. açıklaması
İBB'den Atatürk Portresi ve T.C. açıklaması
İmamoğlu: YSK'nın kararı benim zihnimde...
İmamoğlu: YSK'nın kararı benim zihnimde...
Dikkatler gerekçeli karara çevrildi
Dikkatler gerekçeli karara çevrildi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika Ekrem İmamoğlu haberleri... AK Partili Metin Külünk: CHP'nin vatanseverlerinin dikkatine

AK Partili Metin Külünk, "Chp'nin vatanseverlerinin dikkatine! Terör örgütü Pkk'nın üst düzey yöneticilerinden BH haini 23 Haziran'da İmamoğlu'na destek çağrısını yenilemiş. Bu desteğin karşılığında İSPARK İSTAÇ ve üst düzey bürokrat ataması Pkk'ya vaadedilmiş olabilir mi?" açıklaması yaptı

Son dakika Ekrem İmamoğlu haberleri... AK Partili Metin Külünk: CHP'nin vatanseverlerinin dikkatine

AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.

Külünk, şunları belirtti:

"Chp'nin vatanseverlerinin dikkatine!

Terör örgütü Pkk'nın üst düzey yöneticilerinden BH haini 23 Haziran'da İmamoğlu'na destek çağrısını yenilemiş. Bu desteğin karşılığında İSPARK İSTAÇ ve üst düzey bürokrat ataması Pkk'ya vaadedilmiş olabilir mi ?

Değerli İstanbullular; 

PKK’nın bu desteği karşılığında İstanbul’da İspark ve İstaç’a PKK yandaşlarının yerleştirildiğini  ve ellerinde cep telefonları ile sürekli sokak ve caddelerde fotoğraf çekip kamera kaydı alıp kandile istihbarat çalışması yaptığını bir düşünün."

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #ekrem imamoğlu #metin külünk #ak parti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.