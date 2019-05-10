İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki başkanlık binasında bulunan, "Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) İstanbul Büyükşehir Belediyesi" yazısının yerinde durduğu bildirildi. İBB'den yapılan açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makam odasındaki Atatürk Portresi'nin bulunduğu yerden kaldırıldığı yönündeki haberlere ilişkin de açıklama yapıldı. Atatürk Portresi'nin Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları tarından "şahsa özel" olduğu gerekçesiyle alındığı belirtildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Saraçhane'deki başkanlık binasında bulunan, "Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) İstanbul Büyükşehir Belediyesi" yazısının yerinde durduğu bildirildi.



İBB'den yapılan açıklamada, sosyal medyada, yazıdaki Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresinin kaldırıldığı yolunda yapılan iftiralara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Başkanlık binasında T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı yerinde durmaktadır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye, halkı kin ve nefrete sürükleyerek kaos oluşturmaya yönelik çirkin paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."





Atatürk Portresi açıklaması

İBB'den yapılan açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makam odasındaki Atatürk Portresi'nin bulunduğu yerden kaldırıldığı yönündeki haberlere ilişkin de açıklama yapıldı. Atatürk Portresi'nin Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları tarından alındığı belirtildi



Açıklama şöyle;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makam odasındaki Atatürk Portresi'nin bulunduğu yerden kaldırıldığı yönündeki bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve iddialara ilişkin yapılan incelemede;

Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Kubilay Bayrak ve Başkan Danışmanı Murat Ongun'un özel asistanı Burcu Ciner tarından 07 Mayıs 2019 tarhinde Başkanlık makamındaki özel eşyalarla birlikte Atatürk Portresi de "şahsa özel" olduğu gerekçesiyle alınmıştır.

Aynı yere yeni bir Atatürk Portres. konulmuştur.

Cumhuriyetimizin banisi, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manebi şahsiyetinin asılsız haberlere konu edilmesini ve bu tü art niyetli yaklaşımları esefle kınıyoruz.



ulusal.com.tr

