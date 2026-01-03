SON DAKİKA: Elazığ’da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu!
Elazığ’ın Baskil ilçesinde deprem meydana geldi. 3 Ocak 2026 tarihinde saat 20:27:26 TSİ’de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.7 (Mw) olarak bildirildi. Depremin derinliği 9.85 kilometre olarak açıklandı.
Sarsıntının koordinatları enlem 38.40111 N ve boylam 38.93917 E şeklinde paylaşıldı.