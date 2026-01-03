SON DAKİKA: Elazığ’da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu!

Elazığ’ın Baskil ilçesinde 3 Ocak 2026’da saat 20:27:26’da 4.7 (Mw) büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 9.85 kilometre olarak açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
SON DAKİKA: Elazığ’da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu!
Yayınlanma:

Elazığ’ın Baskil ilçesinde deprem meydana geldi. 3 Ocak 2026 tarihinde saat 20:27:26 TSİ’de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.7 (Mw) olarak bildirildi. Depremin derinliği 9.85 kilometre olarak açıklandı.

Sarsıntının koordinatları enlem 38.40111 N ve boylam 38.93917 E şeklinde paylaşıldı.

Yarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYarın uzun süre elektrik olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt
Venezuela Ankara Büyükelçisi Molina Gutierrez Ulusal Kanal’a konuştuVenezuela Ankara Büyükelçisi Molina Gutierrez Ulusal Kanal’a konuştuDünya
Vatan Partisi’nden Venezuela çıkışı: Hükümete vefa hatırlatması!Vatan Partisi’nden Venezuela çıkışı: Hükümete vefa hatırlatması!Dünya
deprem Elazığ
Günün Manşetleri
Vatan Partisi’nden Venezuela açıklaması
Dışişleri Bakanlığından 'Venezuela' açıklaması
İsmet Özçelik'ten Venezuela analizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
Genel Sayman Gençer canlı yayında konuştu
Doğu Perinçek'ten Venezuela açıklaması
2025'te otoyol ve köprülerden kaç araç geçti?
İşte İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler...
Trakya gümrüklerinde 2025 bilançosu
Posta ve hızlı kargo tebliği değişti
Çok Okunanlar
3 Ocak 2026 altın fiyatları 3 Ocak 2026 altın fiyatları
Pazar günü 11 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! Pazar günü 11 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor!
750.000 TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklatıyor: İşte banka banka güncel liste... 750.000 TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklatıyor: İşte banka banka güncel liste...
Zam oranı pazartesi belli oluyor Zam oranı pazartesi belli oluyor
3 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları 3 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları