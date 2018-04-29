Emekli Oramiral Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.



Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.



Örnek, geçen aylarda da 43 yaşındaki oğlu Burak Örnek, hayatını kaybetmişti.



ÖZDEN ÖRNEK KİMDİR?

1943 yılında İzmit'te doğan Oramiral Özden Örnek, ilk ve orta tahsilini İzmit'te tamamladıktan sonra 1957 yılında Deniz Lisesi'ne girmiş, 1962 yılında Deniz Harp Okulu'ndan Asteğmen olarak mezun olmuştur. İki yıl da subay olarak öğrenimine devamla dört yıllık Deniz Harp Okulu tahsilini tamamlayarak, 1964 yılında Donanma'ya katılmıştır.

1964-1967 yılları arasında Muhrip sınıfı gemilerde branş subaylığı ve bölüm amirliği yapan Oramiral Örnek, 1980- 1981 yıllarında TCG ADATEPE Komutanlığı, 1986-1987 yıllarında I.Hücumbot Filotilla Komodorluğu, 1987-1988 yıllarında II. Muhrip Filotilla Komodorluğu görevlerini deruhte etmiştir.

1967-1969 yılları arasında A.B.D.'de Iisans üstü öğrenimini yapan Oramiral Örnek, 1975 yılında Deniz Harp Akademisi'nden, 1982 yılında da A.B.D. Deniz Komuta Koleji'nden mezun olmuştur.

1982-1984 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı'nda Harekat Şube Müdürlüğü, 1984-1986 yılları arasında da Washington Deniz Ataşeliği görevlerinde bulunan Oramiral Örnek, 30 Ağustos 1988 tarihinde Tuğamiralliğe terfi etmiştir. Tuğamiralliğe terfiini müteakip 1988-1989 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Teşkilat Daire Başkanlığı ve 1989-1990 yıllarında Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini deruhte etmiş, 1990-1992 yılları arasında da NAVSOUTH/Napoli'de görev yapmıştır.

1992 yılında Tümamiralliğe terfi eden Oramiral Örnek, terfiini müteakip, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1994-1995 yıllarında Hücumbot Filosu Komutanlığı, 1995-1996 yılları arasında da Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini deruhte etmiştir. 30 Ağustos 1996 tarihinde Koramiralliğe terfi eden Oramiral Örnek, 1996-1997 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı, 1997 -1999 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 1999 yılı atamaları ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na atanmıştır.

Ağustos 1999 ayından itibaren Kuzey Deniz Saha Komutanlığı görevini ifa eden Oramiral Özden Örnek, Ağustos 2001 ayında Oramiralliğe terfi ederek, Donanma Komutanlığı’na atanmıştır. 30 Ağustos 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek kararlara göre Oramiral Özden Örnek, Donanma Komutanlığı'ndan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Oramiral Özden Örnek evli olup, iki çocuk babasıdır ve İngilizce bilmektedir.

Balyoz davasında karar açıklandı! Kuvvet komutanları Özden Örnek, Çetin Doğan ve İbrahim Fırtına'ya "darbeye eksik teşebbüs" suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme tutuksuz sanıklarla birlikte 330 sanık hakkında tutuklama, 34 kişiye ise beraat kararı verdi.