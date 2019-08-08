Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, "Hiç iyi bir şey olmuyor mu? diyenlere" ifadelerini kullanarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) BAĞ-KUR prim borcu olup bugüne kadar ödemeyenler için icra işlemlerine başladığını açıkladı. Ete, yurt dışı borçlanmada ağustos 2019 itibarıyla yapılan değişikliklerin hukuka uygun olmadığını kaydetti

Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, "Hiç iyi bir şey olmuyor mu? diyenlere" ifadeleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan yeni kararı açıkladı.



Dilek Ete, sosyal medya hesabı üzerinden kritik kararı paylaştı.



Ete, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) BAĞ-KUR prim borcu olup bugüne kadar ödemeyenler için icra işlemlerine başladığını duyurdu.



YURT DIŞI BORÇLANMA



Ete, yurt dışı borçlanmada ağustos 2019 itibarıyla yapılan değişikliklerin hukuka uygun olmadığını kaydetti.



Dilek Ete, "Mutlaka davaya konu olacaktır" şeklinde paylaşım yaptı.



ulusal.com.tr







