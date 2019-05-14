Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından emeklilikte yaşa takılan EYT'li vatandaşların gözü, çıkmasını istedikleri yasada. Peki 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesinde emeklilikte yaşa takılanlar EYT çıkacak mı? İşte ayrıntılar

31 Mart yerel seçimlerinin İstanbul sonuçlarına itirazlar sonrasında emeklilikte yaşa takılan EYT'liler, 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak İstanbul seçimleri öncesinde gözünü, çıkmasını beklediği EYT düzenlemesine çevirdi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde EYT'nin olduğu iddia edilirken EYT'liler bu yönde açıklamaların ve çalışmanın yapılmasını bekliyor.



EYT ile ilgili net bir açıklama yapılmazken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran, açıklama yaptı.



Boran, şunları belirtti:



"Değerli Eyt'li Kardeşlerim,



Son zamanlarda gerek şahsıma, gerekse @EytSydDernegi adına aslı olmayan mesnetsiz iftira ve karalamalar yapılmaktadır. Bu hak davasında emek veren tüm Eyt'li kaderdaşlarım değerli ve kıymetlidir.



Hepinize Sevgi ve Saygılarımı sunarım."



DERNEKTEN DE AÇIKLAMA



EYT SYDD'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:



"Yine yeni bir seçim sürecine girdik



#Eyt Kitlesi olarak daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçim sürecinde de çok güçlüyüz ve bu gücümüzü lehimize kullanacağız"



ulusal.com.tr