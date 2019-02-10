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Son Dakika: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), Ankara'da buluşuyor

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), bugün Ankara'da sorunlarını ve taleplerini dile getirmek için buluşuyor. Daha önce İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Samsun'da da buluşmalar düzenleyen EYT'liler, bu kez Başkent'ten 'EYT'liler gündemimizde yok' diyen Hükümete seslenecek.

Son Dakika: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), Ankara'da buluşuyor

EYT'liler, 1999'da yapılan ve geriye dönük işletilen yasa nedeniyle prim gününü doldurdukları halde yaş engeline takılarak emekli olamadıkları için yıllardır mücadele ediyor.

Çalıştıkları işyerlerinden prim günlerini doldurdukları için işten çıkarılıyor, yaşlarından dolayı da başka bir yerde iş bulamıyorlar. "Devlet bize 'gençsin, yaşı beklerken başka bir yerde çalış diyor; iş başvurularında ise 'senin yaşın çok, işe alamayız' diyorlar. Biz ne yapalım?" diyen EYT'liler, Meclis'te de sorunlarına çözüm bulamadı.

Bunun üzerine Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çatısı altında örgütlenerek binlerce EYT'linin katılımıyla toplantılar düzenlemeye başladı.

Bugün saat 9.30'da Anıtkabir'de bulaşarak saygı duruşunda bulunacak olan EYT'liler ardından saat 13.00'da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak. Aydınlık

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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