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Son dakika Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) haberi... Sert açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, Asgari ücret 2.020 TL. Bugün emekli olsam 1093 TL maaş alacagım." dedi. Özüpak, "Biz yaşarken bizi ölüm orucuna muhtaç eden siyasilere hakkımı helal etmiyorum." ifadelerini kullandı

Son dakika Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) haberi... Sert açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, "Bugün emekli olsam 1093 TL maaş alacağım" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Özüpak, şunları söyledi:

"Asgari ücret 2.020 TL

Bugün emekli olsam 1093 TL maaş alacagım.

Biz yaşarken bizi ölüm orucuna muhtaç eden siyasilere hakkımı helal etmiyorum.

Yıllarca çalış vergini ver ve potansiyel yoksul olarak yaşama devam et.

Ben ve benim gibi açlık sınırının altında maaş alacak arkadaşlar yokluklar içindeki yaşamayı hak EDİYORMUYUZ, etmiyorsak buna cevabımız olmalı? 

Beni bu yokluga mahkum edenlere verilecek bir cevabım var."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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