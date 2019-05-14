Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mücadelesi, beklentileri, sorunları ve talepleriyle ilgili Ulusal Kanal canlı yayınında çok önemli açıklamalar yapıldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, "Bizim derdimiz geçim, siyasilerin derdi ise seçim" dedi. "Biz sadece hakkımızı talep ediyoruz" ifadelerini kullanan Avcı, 26 Mayıs Maltepe miting meydanı için bugün başvuru yaptıklarını açıkladı. İşte canlı yayındaki çok önemli emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklamaları

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programına konuk oldu.



"Bizim derdimiz geçim, siyasilerin derdi ise seçim" diyen Mustafa Avcı, şunları söyledi:



"SADECE HAKKIMIZI TALEP EDİYORUZ"



"Şöyle bakalım olaya. Burada bir haksızlık var mı? Burada bir mağduriyet var mı? Var. Bunu hepsi kabul ediyor ve bizim haklarımızın hakikaten analarımızın ak sütü gibi helal olduğunu hepsi kabul ediyor ama iş maliyete geldiği zaman sanki biz karşı taraftan bir şey talp ediyormuşuz gibi geliyor. Biz 25 yıl ile 30 yıl arasında devletimize maaşımız cebimize girmeden kesilen vergilerle, emanete verdik onları. Biz sadece hakkımızı talep ediyoruz.



"İNSANLAR KENDİ YATIRIMLARINI İSTİYOR"



Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklamalarından sonra söylemiş olduğu rakamlar, zaten o şekilde olmadığını kendileri de kabul ettiler, böyle bir maliyet yok. 6-7 milyon civarında da mağdur yok, onlar daha sonradan düzeltildi. Bizim 20 yıldan beri devam eden bir mağduriyet, bu. İnsanlar kendi yatırımlarını istiyor.



"BİR PARTİNİN ARKA BAHÇESİ GİBİ GÖRÜNMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"



Bizim bir partinin arka bahçesi gibi görünmemiz söz konusu değildir. Ama tabi ki de biz, nereden bize karşı samimiyet gösterilirse davamızın çözümü aşamasında katkı verilirse tabi ki teveccühlerimizi o yönde kullanacağız. Nasıl ki geçen seçimde kullandıysak yeni seçimlerde de aynı şekilde kullanacağız.



"26 MAYIS MALTEPE MİTİNG MEYDANI İÇİN BAŞVURU YAPTIK"



26 Mayıs Maltepe miting meydanı için bugün başvurumuzu yaptık. Az önce valilikten geldim. Orada başvurumuzu yaptık. Yine bütün mağdurlarımızla birlikte, izinimiz onaylandığı anda yine kardeşlik havasında sadece ve sadece Türk bayraklarıyla o alanı bu sefer daha fazlasıyla dolduracağız. Gücümüz artacak. Bu mağdurların hepsini bir araya getirmeyi hedefliyoruz."



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