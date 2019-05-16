banner1005
Ankara'da o iddia yalanlandı
Ankara'da o iddia yalanlandı
Ordu Valisi Yavuz'dan açıklama
Ordu Valisi Yavuz'dan açıklama
Feci kaza: Yaralılar var
Feci kaza: Yaralılar var
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri... Canlı yayında ilk kez açıkladı! Erdoğan EYT ile ilgili bakın daha başka neler söylemiş

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Şahin, EYT ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Serpil Şahin, "2012 yılında sayın Erdoğan ile bir görüşme yapmıştık. 2 dakikalık bir görüşmeydi gittiğimizde. Yolda, havaalanında karşılaştık. Bir dosya sunduk ve o zaman kendisi dedi ki, 'Sizinle ilgili en hayırlı kararı vereceğim. Merak etmeyin' dedi, dosyayı aldı. Sonrasında da kendisi hiçbir talebimize cevap vermedi" ifadelerini kullandı

Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri... Canlı yayında ilk kez açıkladı! Erdoğan EYT ile ilgili bakın daha başka neler söylemiş

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Şahin, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında önemli açıklamalar yaptı.

Serpil Şahin, şunları söyledi:

"100 BİN KİŞİNİN MALİYETİ NEDİR: ÇOK FAZLA DEĞİL"

Biz, 2011 yılından beri bu çalışmalara devam ediyoruz. Hatta çok fazla Meclis'e gidiyoruz, Meclis'e gittiğimizde bununla ilgili teklifler verdik. Bizim maliyetimizin çok yüksek olmadığını, 1 milyon 300 bin kişi deniliyor, fakat bugün emekli olacak kişi sayı mıdır, bu, değil. Toplamda 1 milyon 300 bin kişi var. Bugün emekli olacak kişi sayısı yaklaşık 100 bin kişi. Özel sektörde çalışıp işinden memnun olanlar var, bunlar emekli olmayacak. Devlet sektöründe çalışanlar var, bunlar emekli olmayacak. Emekli olacaklar, işsiz olan arkadaşlarımız. Dolayısıyla 100 bin kişi maliyeti de sizce nedir? Çok fazla değil.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EYT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmıştı. 'Bunun bize maliyeti çok fazladır' diye bizimle ilgili bazı tabirlerde bulunmuştu. Bizim maliyetimiz çok fazla değil, 100 bin kişinin maliyeti, hiçbir şekilde bizim devletimizin bütçesine zarar vermeyecek. Devletin bütçesine zarar verecek olan bir oluşumu biz neden yapalım? Böyle bir şey yok. 

ERDOĞAN İLE 2012 YILINDA YAPILAN EYT GÖRÜŞMESİ

2012 yılında sayın Erdoğan ile bir görüşme yapmıştık. 2 dakikalık bir görüşmeydi gittiğimizde. Yolda, havaalanında karşılaştık. Bir dosya sunduk ve o zaman kendisi dedi ki, 'Sizinle ilgili en hayırlı kararı vereceğim. Merak etmeyin' dedi, dosyayı aldı. Sonrasında da kendisi hiçbir talebimize cevap vermedi. Bizler bekliyoruz, hala bekliyoruz. Bizi bizden dinlesin istiyoruz."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
İlişkili Haberler
Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar EYT, kıdem tazminatı ve taşeron işçiler ile ilgili kritik açıklamalar geldi
Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar EYT, kıdem tazminatı ve taşeron işçiler ile ilgili kritik açıklamalar geldi
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, dün akşam iftarda buluştuğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın emeklilik sisteminde değişiklik yapılacağına ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine, bu konuda bir bilgileri olmadığını belirtti. Arslan, “Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili geniş bir talep var. Bununla ilgili bir çalışma yapılacaksa olumlu buluruz. Özel sektörde prim gününü doldurdu diye işten atılan, ama emekli olamayan binlerce emekçi var. Bunların sorunlarının giderileceği bir sistem olursa mutlu oluruz. 1999’da IMF’nin baskısıyla emeklilik yaşı kademeli olarak artırılırken ‘mezarda emekliliğe hayır’  demiştik. 4 çalışanla 1 emekliyi finanse edecektik. Yasa çıkarken 1 emekliye 1.82 çalışan düşüyordu. Oran, bugün geldiğimiz noktada da 1.8. Bunun birçok nedeni var ama nedeni tabii ki çalışanlar değil” diye konuştu
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler ve 3600 ek gösterge ile ilgili, "Onların sorunlarının çözülmesi lazım. Biz sahip çıkacağız o sorunlara. Her yerde sahip çıkacağız. Sonuna kadar da sahip çıkacağız. Seçimlerden önce söz verdiler. Niye yapmıyorlar? Söz verdiniz" şeklinde konuştu 
Son dakika EYT haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili canlı yayında önemli açıklamalar
Son dakika EYT haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili canlı yayında önemli açıklamalar
Ekonomist Uğur Civelek, Ulusal Kanal canlı yayınında emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve 3600 ek gösterge ile konuştu. Civelek, "Orta-uzun vade emeklilikte yaşa takılanların durumunun çözülmesi lazım. Niye? O insanların bu yaştan sonra kadrolu bir işe girip süreyi tamamlamaları mümkün değil. O zaman kadar ne yapacaklar? Buna bir çözüm üretilmeli. Çözüm yolu göstersinler, uygulanabilir olsun ya da daha radikal çözüm getirsinler. Sahipsiz bırakmasınlar. Buna çözüm üretmesi gerekenler de siyasiler. 3600 katsayı sözünü de veren zaten siyasiler. Niye verdiniz yapamayacağınız sözü?" ifadelerini kullandı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve yeni askerlik sistemi açıklaması
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve yeni askerlik sistemi açıklaması
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, seçimden önce yeni askerlik sisteminin Meclis'ten geçeceğini söyledi. Erdoğan, EYT ile ilgili "Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da, bizim gündemimizde yok. Aksi hâlde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok. Olmayacak şeyleri söz veriyorlar. Biz böyle yapamayız" şeklinde konuştu
Emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden yeni hamle
Emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden yeni hamle
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) seçim öncesi ikinci büyük mitinge hazırlanıyor. 2 milyon katılımla İstanbul Maltepe'de miting yapmaya hazırlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, "31 Mart'ta sarı kartımızı gösterdik. Şimdi yine bizi görenlerle yola devam edeceğiz" dedi
Son dakika EYT emeklilikte yaşa takılanlar haberi... EYT'lilerden 23 Haziran İstanbul seçimleri çalışması! Önemli karar: İstanbul'da ikinci miting ne zaman yapılacak
Son dakika EYT emeklilikte yaşa takılanlar haberi... EYT'lilerden 23 Haziran İstanbul seçimleri çalışması! Önemli karar: İstanbul'da ikinci miting ne zaman yapılacak
Mağdur edilen, emeklilikte yaşa takılan EYT'li vatandaşlar, sosyal medyada biraraya gelerek etiket çalışması yaptı. 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimler konulu çalışmada, '#EytKararlıSeçimdenÖnceIsrarlı' kullanılarak etkinlik düzenlendi. "Bu bir hak arayışıdır" diyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Gönül Boran, "Her geçen gün bir kat daha yükselen bu ses de haksızlığa karşı bir dik duruş sergileyen Türk Milletinin öz evladının sesidir" ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 2'nci EYT mitingi ile ilgili de en kısa sürede bilgi paylaşımı yapılacağı bildirildi
3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili son dakika haberleri... Selçuk Geçer, canlı yayında açıkladı: "Hükümet 'EYT'yi, 3600 ek göstergeyi çıkartacağım' diyebilir"
3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili son dakika haberleri... Selçuk Geçer, canlı yayında açıkladı: "Hükümet 'EYT'yi, 3600 ek göstergeyi çıkartacağım' diyebilir"
Ekonomist Selçuk Geçer Ulusal Kanal'da, "Şöyle bir şey yapmaya kalkacak muhtemelen hükümet. Bu saatte 'Ben EYT'yi çıkartacağım diyebilir, 3600 ek göstergeyi çıkartacağım' diyebilir." şeklinde konuştu
Son dakika emeklilikte yaş takılanlar EYT haberleri... 23 Haziran İstanbul'daki yerel seçimler öncesi emeklilikte yaş takılanlar EYT düzenlemesi çıkar mı?
Son dakika emeklilikte yaş takılanlar EYT haberleri... 23 Haziran İstanbul'daki yerel seçimler öncesi emeklilikte yaş takılanlar EYT düzenlemesi çıkar mı?
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından emeklilikte yaşa takılan EYT'li vatandaşların gözü, çıkmasını istedikleri yasada. Peki 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesinde emeklilikte yaşa takılanlar EYT çıkacak mı? İşte ayrıntılar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.