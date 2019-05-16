Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Şahin, EYT ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Serpil Şahin, "2012 yılında sayın Erdoğan ile bir görüşme yapmıştık. 2 dakikalık bir görüşmeydi gittiğimizde. Yolda, havaalanında karşılaştık. Bir dosya sunduk ve o zaman kendisi dedi ki, 'Sizinle ilgili en hayırlı kararı vereceğim. Merak etmeyin' dedi, dosyayı aldı. Sonrasında da kendisi hiçbir talebimize cevap vermedi" ifadelerini kullandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Şahin, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında önemli açıklamalar yaptı.



Serpil Şahin, şunları söyledi:



"100 BİN KİŞİNİN MALİYETİ NEDİR: ÇOK FAZLA DEĞİL"



Biz, 2011 yılından beri bu çalışmalara devam ediyoruz. Hatta çok fazla Meclis'e gidiyoruz, Meclis'e gittiğimizde bununla ilgili teklifler verdik. Bizim maliyetimizin çok yüksek olmadığını, 1 milyon 300 bin kişi deniliyor, fakat bugün emekli olacak kişi sayı mıdır, bu, değil. Toplamda 1 milyon 300 bin kişi var. Bugün emekli olacak kişi sayısı yaklaşık 100 bin kişi. Özel sektörde çalışıp işinden memnun olanlar var, bunlar emekli olmayacak. Devlet sektöründe çalışanlar var, bunlar emekli olmayacak. Emekli olacaklar, işsiz olan arkadaşlarımız. Dolayısıyla 100 bin kişi maliyeti de sizce nedir? Çok fazla değil.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EYT İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI



Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmıştı. 'Bunun bize maliyeti çok fazladır' diye bizimle ilgili bazı tabirlerde bulunmuştu. Bizim maliyetimiz çok fazla değil, 100 bin kişinin maliyeti, hiçbir şekilde bizim devletimizin bütçesine zarar vermeyecek. Devletin bütçesine zarar verecek olan bir oluşumu biz neden yapalım? Böyle bir şey yok.



ERDOĞAN İLE 2012 YILINDA YAPILAN EYT GÖRÜŞMESİ



2012 yılında sayın Erdoğan ile bir görüşme yapmıştık. 2 dakikalık bir görüşmeydi gittiğimizde. Yolda, havaalanında karşılaştık. Bir dosya sunduk ve o zaman kendisi dedi ki, 'Sizinle ilgili en hayırlı kararı vereceğim. Merak etmeyin' dedi, dosyayı aldı. Sonrasında da kendisi hiçbir talebimize cevap vermedi. Bizler bekliyoruz, hala bekliyoruz. Bizi bizden dinlesin istiyoruz."



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