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Son dakika Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler haberleri... "Haklı davamızda durmayacağız yılmayacağız" (EYT'de son durum)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, sosyal medyadan davalarında haklı olduklarını belirterek sonuç alana kadar mücadelede olacaklarını belirtti. Özüpak, “Haklı davamızda, durmayacağız, yılmayacağız” ifadelerini kullandı

Son dakika Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler haberleri... "Haklı davamızda durmayacağız yılmayacağız" (EYT'de son durum)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerin büyük Ankara buluşmasının yankıları sürüyor. 81 ilden EYT'lilerin katıldığı büyük toplantıda önemli açıklamalar yapılmıştı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, sosyal medya hesabından mağduriyetlerine dair önemli paylaşımlarda bulundu.

Özüpak şunları belirtti:

“#EmeklilikteYaşaTakılanlar

Haklı davamizda,

Durmayacağız!!

Yılmayacağiz!!

Hep birlikte:sonuna, sonuç alana kadar

Mücadeledeyiz.”

Öte yandan EYT'liler sosyal medyada sık sık seslerini daha gür duyurmak için etiket çalışması yapıyor. En son yapılan çalışmada, '#EytİçinZamanVarken' etiketiyle binlerce mesaj atılmış, EYT'liler taleplerini bir kez daha dile getirmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #gönül boran özüpak
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