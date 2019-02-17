Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, sosyal medyadan davalarında haklı olduklarını belirterek sonuç alana kadar mücadelede olacaklarını belirtti. Özüpak, “Haklı davamızda, durmayacağız, yılmayacağız” ifadelerini kullandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerin büyük Ankara buluşmasının yankıları sürüyor. 81 ilden EYT'lilerin katıldığı büyük toplantıda önemli açıklamalar yapılmıştı.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, sosyal medya hesabından mağduriyetlerine dair önemli paylaşımlarda bulundu.



Özüpak şunları belirtti:



“#EmeklilikteYaşaTakılanlar



Haklı davamizda,



Durmayacağız!!



Yılmayacağiz!!



Hep birlikte:sonuna, sonuç alana kadar



Mücadeledeyiz.”



Öte yandan EYT'liler sosyal medyada sık sık seslerini daha gür duyurmak için etiket çalışması yapıyor. En son yapılan çalışmada, '#EytİçinZamanVarken' etiketiyle binlerce mesaj atılmış, EYT'liler taleplerini bir kez daha dile getirmişti.



ulusal.com.tr