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Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, EYT'li vatandaşa "Erken emeklilik yok. Kocan ne iş yapıyor" şeklinde yanıt verdi

Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, EYT'li bir vatandaşa "Erken emeklilik diye bir şey olmaz. Kocan ne iş yapıyor?" yanıtını verdi.

Avrupa'dan da örnek veren Erdoğan, "Onların hepsi istismarın peşinde. Erken emeklilik diye bir şey olmaz." dedi.

Bir vatandaş, "Takip ediyoruz bütün açıklamaları ama iş bulamıyoruz efendim. İş yok. Ben iki üniversite mezunuyum, işim yok şu anda." şeklinde konuştu.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #erdoğan
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