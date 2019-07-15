Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri... EYT Derneğinden çok önemli açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, "EYT Mücadelesinden umutluyuz" dedi. Özüpak, "Anamızın ak sütü gibi helal olan emekliligimizi geri almak için yeni etkinlikler yapmaya kararı alan EYT SYD DERNEĞİ nin 8 Eylül 2019 da yapacagı büyük buluşmaya hepinizi bekliyoruz (yer ve saat bilgisi paylaşılacak)" ifadelerini kullandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, "EYT Mücadelesinden umutluyuz" dedi.



Alper Özüpak'ın açıklaması şöyle:



"EYT mağduriyetinin 20.yılında bütün Eyt lilerin haklarını alana kadar mücadeleye edeceklerini biliyoruz.



Anamızın ak sütü gibi helal olan emekliligimizi geri almak için yeni etkinlikler yapmaya kararı alan EYT SYD DERNEĞİ nin 8 Eylül 2019 da yapacagı büyük buluşmaya hepinizi bekliyoruz (yer ve saat bilgisi paylaşılacak)



20 yıldır bizden gasp edilen haklarımızın neler oldugunu ne kadar bizden gasp edildiğini hepimiz biliyoruz



Haklı davamızı yasal alanlarda yaptıgımız etkinliklerle Eyt yi herzaman gündemde tutmayı başardık.



Ülke gündeminden düşmemesinin en büyük nedeni HAKLILIGIMIZ dır.



BİZ HAKLIYIZ VE EYT KAZANACAK



Aylık baglanma oranlarındaki mağduriyetimiz hat sayfaya gelmiştir. %28 le hesaplanan emekli aylıklarımızın bir an önce düzenlenmesini ve yaşamımızı idame ettirecegimiz oranlara alınarak maaşlarımızın düzenlenmesi için mücadelemiz devam edecektir.



Bugün emekli olsam 1093 TL maaş alacagım buyrun bu maaşla çift dikiş yapmadan yaşayacak siyasetçileri bekliyoruz, yaşayabilir miyiz?



Mağduriyetimizin 20.yılında iş bulamayan Eyt liler, geçinemeyen Eyt liler, maaş ları düşük emekli olmuş Eyt lilere çagrı da bulunuyoruz.



Gelin Hep beraber haklarımız için sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam edelim.



Sen varsan bir fazlayız."



ulusal.com.tr



