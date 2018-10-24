Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme Genel Kurul'da AKP'nin oylarıyla reddedildi. Genel Kurul’daki oylamada MHP çekimser kaldı

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme Genel Kurul'da AKP'nin oylarıyla reddedildi. Genel Kurul’daki oylamada MHP çekimser kaldı.



Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada Emeklilikte Yaşa Takılanlara kapıyı kapatmış, "toplam maliyeti 750 milyar TL olan bu yükü milletin sırtına yükleyemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.



Emeklilikte yaşa takılan mağdur sayısı olarak 6,3 milyon kişi bulunuyor



EYT NEDİR? EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAK NE DEMEK?



08 Eylül 1999’da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi.