Edirne'de, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Emine Şahin'in tutukluluk haline avukatları tarafından yapılan itiraz kabul edildi.

Edirne'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Emine Şahin'in tutukluluk haline avukatları tarafından yapılan itiraz kabul edildi.



Alınan bilgiye göre, Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği, 10 Kasım törenlerinde sarf ettiği sözler nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçlamasıyla tutuklanan Emine Şahin'in tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendirdi.



Hakimlik, Emine Şahin'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.



Ne olmuştu?

Edirne'de 10 Kasım törenleri sırasında Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla üniversite öğrencisi bir kadın gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen zanlı "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçundan tutuklanarak cevaevine gönderilmişti.

