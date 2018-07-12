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Son Dakika: Emrah Serbes için karar çıktı

İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son Dakika: Emrah Serbes için karar çıktı

Aydın-İzmir yolundaki trafik kazasında aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar-senarist Emrah Serbes bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Emrah Serbes ifadesinde anne, baba ve kardeşini kaybeden Ahmet Özçelik'e yönelik "Ahmet kardeşim senden özür dilerim" dedi. Serbes son sözlerinde "Bu bir kazaydı. Herkesin başına gelebilir. Hava karanlıktı, yağışlıydı. Bir anda aracı önümde gördüm. Kurtarmaya çalıştım, kurtaramadım. Olay anında alkollü değildim. Karar verirken lütfen bunları düşünün" dedi

İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Emrah Serbes'in yargılandığı davada diğer sanık Kenan Doğru da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Emrah Serbes
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