Emekli Korgeneral Engin Alan Meral Akşener'in HDP ile ilgili açıklamasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'yi “Kürt Siyasi Hareketinin Temsilcisi” olarak nitelendirmesine tepkİler devam ediyor.



24. Dönem MHP İstanbul Milletvekili E. Korgeneral Engin Alan Meral Akşener'in HDP ile ilgili açıklamasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Alan yaptığı açıklamada, "HDP, Kürt siyasi hareketinin temsilcidir diyen bir siyasi hareketin, bundan böyle Türklükle, Türk Milliyetçiliği ile söyleyeceklerinin hiç bir inandırıcılığı, hiç bir kıymeti harbiyesi yoktur." dedi.





Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etmişti

Kamuoyunda “Yörük Ali Paşa” olarak da tanınan Ali Aydın İyi Parti'den istifa etti. Aydın, “Seçim sonrası 26 Haziran 2018 Tarihinde Genel İdare Toplantısı akabinde Sayın Meral Akşener yapmış olduğu basın açıklamasında, ellerinde Şehit Kanı bulunan HDP'yi “Kürt Siyasi Hareketinin Temsilcisi” olarak nitelendirmesi hem Yüce Türk milletini hem de Yüce Türk devletine gönülden bağlı Kürt kardeşlerimizi derinden yaralamıştır. Ne yazık ki bu talihsiz açıklama da şahsım gibi terörle mücadeleye yıllarını vermiş birisi adına bardağı taşıran son damla olmuştur” dedi.





ulusal.com.tr