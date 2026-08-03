Son dakika: Erdal Beşikçioğlu tutuklandı! Etimesgut Belediyesi soruşturmasında karar

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika: Erdal Beşikçioğlu tutuklandı! Etimesgut Belediyesi soruşturmasında karar
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Gözaltına alınmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve beraberindeki 39 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Mahkeme kararını verdi: 40 kişi tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturmada, adli makamlara sevk edilerek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil toplam 40 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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