Son dakika: Erdal Beşikçioğlu tutuklandı! Etimesgut Belediyesi soruşturmasında karar
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Gözaltına alınmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve beraberindeki 39 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
Mahkeme kararını verdi: 40 kişi tutuklandı
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturmada, adli makamlara sevk edilerek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil toplam 40 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.