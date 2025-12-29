Son dakika: Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis ve şike soruşturmasında aralarında Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın da bulunduğu çok sayıda isim tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
Soruşturma çerçevesinde emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Bu süreçte Galatasaray Eski Sportif AŞ Başkanvekili ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, TFF Eski Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız gibi spor camiasının önde gelen isimleri de hakim karşısına çıktı.
Mahkeme heyeti, ifadelerin alınmasının ardından beklenen kararını açıkladı. Yapılan değerlendirme sonucunda, Erden Timur ve Fatih Kulaksız'ın da aralarında bulunduğu toplam 19 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
ERDEN TİMUR'UN DOSYASI AYRILDI
Erden Timur’un dosyası, mevcut bahis soruşturmasından ayrılarak suç vasfının değişmesi ihtimali üzerine Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu’na gönderilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Şüpheli Erden Timur hakkındaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülmekte iken Emniyet Müdürlüğü'nden alınan ifadesi, Cumhuriyet Başsavcılığımız'da alınan ifadesi ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumuna binaen görülen lüzum üzerine mevcut dosyadan tefrik edilmiş olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarılmıştır. Buradaki işlemlerden sonra şüpheli tutuklanması talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir."
MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Dosyanın aktarıldığı bürodaki işlemlerinin ardından Erden Timur, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan Timur, sevk edildiği 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İŞTE TUTUKLANAN İSİMLERİN TAM LİSTESİ
Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şu şekilde sıralandı:
Bahattin Berke Demircan
Dogukan Çınar
Eyüp Can Temiz
Furkan Demir
Gökhan Payal
İbrahim Yılmaz
Mustafa Çeçenoğlu
Ergün Nazlı
Hamit Bayraktar
Hüseyin Aybars Tüfekci
İlke Tankul
İsmail Karataş
Mert Aktaş
Tufan Kelleci
Ecem Alkaş
Mirza Şerifoğlu
Esat Bilayak
Fatih Kulaksız
Erden Timur
ADLİ KONTROL ALAN ŞÜPHELİLER
Hakan Çakır
Serhat Ölmez
Umut Esel