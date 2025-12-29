Son dakika: Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Bu süreçte Galatasaray Eski Sportif AŞ Başkanvekili ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, TFF Eski Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız gibi spor camiasının önde gelen isimleri de hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, ifadelerin alınmasının ardından beklenen kararını açıkladı. Yapılan değerlendirme sonucunda, Erden Timur ve Fatih Kulaksız'ın da aralarında bulunduğu toplam 19 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

ERDEN TİMUR'UN DOSYASI AYRILDI

Erden Timur’un dosyası, mevcut bahis soruşturmasından ayrılarak suç vasfının değişmesi ihtimali üzerine Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu’na gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şüpheli Erden Timur hakkındaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülmekte iken Emniyet Müdürlüğü'nden alınan ifadesi, Cumhuriyet Başsavcılığımız'da alınan ifadesi ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumuna binaen görülen lüzum üzerine mevcut dosyadan tefrik edilmiş olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarılmıştır. Buradaki işlemlerden sonra şüpheli tutuklanması talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir."

MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Dosyanın aktarıldığı bürodaki işlemlerinin ardından Erden Timur, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Timur, sevk edildiği 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLERİN TAM LİSTESİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şu şekilde sıralandı:

Bahattin Berke Demircan

Dogukan Çınar

Eyüp Can Temiz

Furkan Demir

Gökhan Payal

İbrahim Yılmaz

Mustafa Çeçenoğlu

Ergün Nazlı

Hamit Bayraktar

Hüseyin Aybars Tüfekci

İlke Tankul

İsmail Karataş

Mert Aktaş

Tufan Kelleci

Ecem Alkaş

Mirza Şerifoğlu

Esat Bilayak

Fatih Kulaksız

Erden Timur

ADLİ KONTROL ALAN ŞÜPHELİLER

Hakan Çakır

Serhat Ölmez

Umut Esel