Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu.



Erdoğan konuşmasında ABD'nin Rahip Brunson ile tehdidini açıklayarak "Diyorlar ki; yarın 18'e kadar bize bize göndereceksiniz. Burası çatladı kapı ülkesi mi burası Türkiye..." dedi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İl Danışma Meclisi Toplantısında, yaptığı konuşmada, "Sanıyorlar ki döviz kurunu zıplatınca Türkiye yıkılacak, finans araçlarını devreye sokunca bu millet diz çökecek, bize farklı hukuk uygulayınca bu ülke teslim olacak." dedi.



"Meselenin dolar olmadığını, avro olmadığını, altın olmadığını biz gayet iyi biliyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunlar ülkemize karşı açılan ekonomik savaşın kurşunlarıdır, gülleleridir, füzeleridir. Biz elbette bunlara karşılık vermek için gereken tedbirleri aldık, alıyoruz. Ama asıl olan bu silahları ateşleyen elleri kırmaktır."

"Biz birilerinin bize saldırısını anladık da ey Kılıçdaroğlu sana ne oluyor?" diyen Erdoğan, "Sen zannediyor musun bu döviz baronlarının yanında yer aldığın zaman sana bu ülkede paye verecekler? Asla." ifadesini kullandı.



'Türkiye'yi karşılarına alanlar, bedelini kendi siyasetlerinde ödeyeceklerdir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye gibi bir ülkeyi küçük hesaplar uğruna karşılarına alanlar, bunun bedelini hem bölgemizde hem de kendi siyasetlerinde ödeyeceklerdir." dedi.

Erdoğan, "Bizimle hesaplaşmak için böyle bel altı yöntemleri kullananlar şunu unutmasın, dünyada ülkemize husumet politikası güdüp de iflah olmuş hiçbir siyasetçi, hiçbir yönetim yoktur. Bu milletin ahını alan herkes eninde sonunda belasını bulmuştur." diye konuştu.



'Biz besleme değiliz'

"Bu oyun önümüze geldiğinde biz, 'Ölürüz de böyle bir istiskale, aşağılanmaya rıza gösteremeyiz' dedik. Tehdit ediyor ya." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"'Saat 18.00'e kadar, yarın akşam, göndereceksiniz.' Burası çatladıkapı ülkesi mi? Burası Türkiye Türkiye. Ne yapıyorsunuz? Biz besleme değiliz, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye'yiz."



Erdoğan, "15 Temmuz'dan bir gün önce 2,8 lira civarında olan dolar kurunun, dün itibarıyla 6 lirayı aşması, bunun nasıl bir gerekçesi olabilir?" dedi.

"Bu ülkenin ve milletin en büyük düşmanları, 'Ekonomi kötüye gidiyor, biraz daha sarsılırsak Erdoğan'dan kurtuluruz' diyen kifayetsizlerdir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisine daha büyük, daha iddialı hedefler belirlemiş, bunun altyapısını kurmak için kolları sıvamış bir Türkiye'yi biz inşa ettik. Ortada ne çöken ne yıkılan ne batan ne krize giren bir ülke, bir ekonomi var." ifadesini kullandı.



"En büyük ticaret hacmine sahip olduğumuz Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi milli para birimlerimiz üzerinden yürütmeye hazırlanıyoruz. Şayet Avrupa ülkeleri de dolar cenderesinden çıkmak istiyorlarsa onlarla da benzer bir sistemi kurmaya hazırız."

