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Son Dakika! Erdoğan: Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Son Dakika! Erdoğan: Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak gerçekten önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz." dedi.

Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin 95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip 5 ayrı bloktan oluşacağını belirterek, "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni 2 yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlayarak sanatçılarımızın ve sanatseverlerin hizmetine sunacağız." diye konuştu. 

Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin toplam yatırım bedelinin 860 milyon lira olduğunu vurgulayan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
"Eski yapının yıkılıp daha güzel daha modern daha ferah bir bina inşasına karşı çıkanlar kültür sanat hassasiyetiyle değil ideolojik bağnazlıkla hareket ediyordu. Ecdadın deyimiyle bu çevreler üzüm yemenin değil, bağcıyı dövmenin peşindeydi. Güya Atatürk Kültür Merkezi hassasiyetiyle hareket edenler, Gezi'de Atatürk Kültür Merkezini demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler." 

"İstanbul Atatürk Kültür Merkezi bir zafer anıtı olacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin milletin değerleriyle, inancıyla, insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacağını söyledi.
Erdoğan, "Temelini atacağımız bina sadece bir kültür merkezi değildir. Bu eser aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kast eden, vatan, millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacaktır." dedi.

Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak
Erdoğan, "Kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfıra düşürülmesi uygulaması hem yayıncıları hem de satıcıları kaplayacak şekilde genişletiliyor. Amacımız daha çok okuyan, daha çok tefekkür eden, daha çok üreten bir toplumun daha zengin bir kültür dünyasının inşasına katkıda bulunmaktır." dedi.

Etiketler; #tayyip erdoğan #taksim
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