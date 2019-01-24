Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamalarının Tanıtılması Töreni'nde yaptığı konuşmada "Bizim Suriye'de işgal derdimiz yok" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamalarının Tanıtılması Töreni'nde yaptığı konuşmada "Bize vatan toprakları yeter. Bizim Suriye'de işgal derdimiz yok" dedi.



Erdoğan, "Biz asla Batı dünyasının mültecilere kapılarını kapatmasına, her gün Akdeniz'in karanlık sularında onların ölümünü seyretmesine yol açan zihniyetle hareket etmedik, edemeyiz. Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir." şeklinde konuştu.



Ayrıca, Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun, nerede bir darbe girişimi varsa ayırt etmeksizin biz hepsinin karşısındayız. FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelede en küçük bir tereddüt, en küçük bir gevşeme, en küçük bir gerileme asla söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, FETÖ ile mücadele konusunda "Şayet haksızlık yapılmış olan varsa onlara haklarını iade ettik. Şayet bir şekilde kendini saklamayı, gizlemeyi başarmış varsa onları da takip ettik, bulduk ve adaletin karşısına çıkardık. Verilen bu kutlu mücadeleyi sulandırmaya, kendi çıkarlarına alet etmeye çalışanlara da izin vermedik." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne askeri ve sivil bürokraside ne iş dünyasında ne de diğer alanlarda başka hiçbir hesabın FETÖ kılığı altına sokularak asıl mücadelenin örselenmesine göz yummadık." dedi.



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