Erdoğan, baskın seçim öncesi yeniden gündeme gelen bedelli askerlik sorusuna da cevap verdi
Erdoğan, bedelli askerlik güdenmine ilişkin, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Bedelli askerliği gündeme almak şehitlere saygısızlık olur" dedi. Erdoğan, "Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır" diye de ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili şunları kaydetti:
"Ben bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım zaten Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Sadece sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır ve seçim meydanı da bu noktada zaten temenni ederiz bir an önce her siyasi parti adayını belirler ve ona göre de biz de kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımlarımızı atarız."
ulusal.com.tr
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