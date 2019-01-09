Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 16 yılın enflasyon ortalaması yüzde 9,54. Gerçek ortada, hepsinde tek başımıza iktidarız."

İZBAN açıklaması:



"Baktık ki anlaşamıyorlar biz de 2 ay erteledik. Niye? Bizim derdimiz var ya. Orada vatandaşımızı ser sefil yapmaya hakkımız var mı?"



"Bir savaş balattık"



"750-100 yıl toprak bunu eritemiyor. Buna karşı bir savaş başlattık. Hatırlıyorum anacığım evde file dokurdu File ile gider alışverişi yapar gelirdik. Fileyi öyle hemen atmıyorsun, gerekirse yıkıyorsun tekrar alışverişe gidiyorsun. Atacak olsan bile bunun toprakla bir dostluğu var."



"Kaçacak yeriniz kalmadı"



"Buradan ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum.Artık sonunuz geldi. Gidecek yeriniz atacak adımınız kalmadı. Başınızdaki FETÖ denilen adamın ne zaman kadar arkasında durur bilemem ama eninde sonunda o da gelecek. Elebaşılarınızın bir kısmı sizleri satarak rahatça yaşayabileceklerini düşündükleri yere kaçtılar ama hepsini de saklandıkları deliklerden bulup birer birer adaletin karşısına çıkartacağız. Cezaevinde olupta hala esip gürleyenlerin durumu mezarlıkta ıslık çalmaya benziyor. Korkunun ecele faydası yok" dedi.

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