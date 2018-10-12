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Son Dakika: Erdoğan'dan kamu hizmetleri genelgesi

"Bürokrasinin azaltılması" için genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede; "Vatandaş odaklı devlet anlayışı" vurgusu yapıldı.

Son Dakika: Erdoğan'dan kamu hizmetleri genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kamuda bürokrasinin azaltılmasına yönelik genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede Erdoğan, "Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı" vurgusu yaptı.

Kamu hizmetlerinde hantallığa neden olan hususların ortadan kaldırılmasının önemine dikkati çeken Erdoğan, "bürokrasinin azaltılmasının" önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelgede, başvuruların süratli ve doğru sonuçlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirtti.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #Resmi Gazete #tayyip erdoğan
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