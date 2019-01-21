Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen Ekonomi Şurası'nda konuştu. Menbiç'e harekat mesajı veren Erdoğan, "Orayı da sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

Erdoğan, burada yaptığı açıklama, "Kendi medeniyetini, tarihini, kültürünü, ecdadını ısrarla kötüleyen, küçümseyen, aşağılayan, karikatürize eden bir zihniyetin bu ülkenin geleceğine zerre kadar katkısının olması mümkün değildir." dedi.



"Hesabını sorarız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin 'piyasanın şartları' kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesinin çok üzüntü verici olduğunu söyledi.



Faiz ve enflasyon oranlarının düşmüş olmasına rağmen market fiyatlarının düşmediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Faiz oranları, enflasyon belli oranda düşmüş. Buna rağmen markette hala sebze meyvede fiyat düşmüyor. Bunun ahlaki bir temeli olabilir mi? Bu marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız."



"Herkesi bu konuda ahlaka davet ediyorum"



Milletin bu konuda dillendirdiği şikayetlerin kulak arkası edilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Her şey ortada, rakamlar ortada, üreticiden çıkışı ortada ama bakıyorsunuz bunlarda en ufak bir oynama, düşüş söz konusu değil. Hala 'vatandaşımı nasıl sömürürüm' bunun gayreti içerisinde. Herkesi bu konuda insafa vicdana ve hepsinden önemlisi ahlaka davet etme görevliliği noktasındayım. Milletimizin bu konuda dillendirdiği şikayetleri kulak arkası edemeyiz. Böyle dönemler, dalgalanmayı fırsat bilip karı artırma değil gerekiyorsa karı bir miktar düşürerek ülkeyi ve toplumu ayağa kaldırma dönemleridir." diye konuştu.



"Bedelini ağır öderler"



Türkiye'ye en ufak bir saldırıda bulunanların bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceğinin altını çizen Erdoğan, "DEAŞ başta olmak üzere YPG, PYD hepsi, bunun bedelini ağır öderler. Onun için kimse bizi rahatsız etmeye kalkmasın. Birileri siyaset yoluyla, birileri sahada silahla, birileri masada diplomasiyle Türkiye'yi yeniden kendi kafalarındaki o dar kalıplara sokmak için cansiperane bir şekilde çalışıyor. Halbuki artık o günler geride kaldı. Bir başka ifadeyle 'cin şişeden çıktı'." ifadelerini kullandı.



'Aksi takdirde gereken adımları atmaya başlarız'



Amerika, Rusya ve diğer kesimlerle olan görüşmelerin anlayış ile sonuçlanmasını arzu ettiklerini bildirerek, şöyle konuştu:



"Amerika, Rusya ve diğer kesimlerle olan görüşmelerimizin anlayış birliğine varılarak sonuçlanmasını canıgönülden arzu ediyoruz ama bu demek değildir ki ilanihaye bekleyecek, gözümüzün önünde yürütülen hazırlıkların neticelenmesini seyredeceğiz. İşte sınırlardayız, bütün gücümüzle oralardayız. En yakından gelişmeleri takip ediyoruz. Şayet bize verilen sözler tutulur ve süreç işlerse ne ala. Aksi takdirde hazırlıklarımızı zaten büyük ölçüde tamamladık, kendi stratejimiz doğrultusunda gereken adımları atmaya başlayacağız."



Güvenli bölge uygulaması



Erdoğan, Fırat'ın doğusunda oluşturması gündeme gelen güvenli bölgeye ilişkin, şunları söyledi:

"Ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz. Güvenli bölge teklifimiz, terör örgütlerini Türkiye'nin kontrolünde, bir şekilde sınırlarımızdan uzak tutma amacını taşıyor."