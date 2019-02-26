Erdoğan'dan yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklama geldi. Erdoğan, "Bizim arzumuz seçim öncesi kanunu çıkarmaktı. Seçim sonrası üzerinde duracağız. Artık bedelli daimi olarak var. Meclis açıldığında ilk işimizlerdeni biridir." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve Star TV ekranlarında yayınlanan 'Cumhurbaşkanı ile Özel' programında Seda Öğretir ve Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.



Erdoğan, Davutoğlu ve Gül'ün yeni parti kurdukları iddiasına ilişkin "daha önce parti kuranlar oldu onların akıbetleri belli. Dürüstlük samimiyet sadakat çok önemli" dedi.

"Bu şey geneldir siz bir yola çıkıyorsunuz. Yola çıktığınız insalar sizinle beraber gelecek diye bir şey yok ama biz Ak Parti olarak bir dava olarak bakıyoruz. Biz dava adamıysak davana ihanetin olamaması lazım. Görev verilir yaparsın. Ama senden alınıp bir başkasına verildiği zaman da eyvallah dersin. Ama sürekli olarak şu anda CHP'de olduğu gibi çakılı kalmak olamaz. Değiştirirsin. Liderin de bunu bir satranç olarak değerlendirmesi lazım. Ayrılalar oldu isim vermeye gerek yok. Bu ayrılanlarla bir daha beraber yol yürümek mümkün değil. Bizim tek bir amacımız var millete hizmet eden hiçbir azaman hezimet uğramaz."



Yeni askerlik sistemi

Erdoğan, "Milletimizin askerlikle bağını zedelemeyecek sürdürülebilir bir sistemle yaşanan yığılmayı, bu sorunu ortadan gidereceğiz. Bizim arzumuz seçim öncesi kanunu çıkarmaktı. Seçim sonrası üzerinde duracağız. Artık bedelli daimi olarak var. Meclis açıldığında ilk işimizlerdeni biridir." dedi.



Anket açıklaması

Meydanlar benim için en büyük anket şu anda, bu şekilde yola devam ediyorum. En büyük anket 31 Mart. 31 Mart'ta şaşmayacak bir anket var.



Burhanettin Kocamaz'ın aday olamaması

Nihai karar, YSK'nındır. YSK, hangi kararı verirse o nihai hükümdür, onunla da iş bitmiş olur.



HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin sözleri

Kürdistan'dan bahseden bu adama verilecek bir cevap var; Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Zaten kendisiyle ilgili soruşturma açıldı ve suç duyurusu yapıldı. Ondan sonra diyorlar 'niye böyle oluyor?' Niye böyle olmayacak. Sen nasıl olur da benim ülkemi bölersin.



Suriye'de güvenli bölge oluşturulması

Bize tehdit oluşturacak bir bölgeyi birilerine emanet edemeyiz. Orada biz olacağız.

Suriye halkı bize çok güvendiği içindir ki aşiretler sürekli olarak 'Münbiç' çağrısı yapıyor.

Şu anda bütün hedefimiz, PYD, YPG terör örgütleri, Münbiç'ten tamamen çıkarılacak. Bunların elinde bulunan silahlar da bize verilen söz var çünkü Amerika tarafından toplanacak.



Kushner'ın Ankara ziyareti

Şu anda görüşme, Sayın Trump'ın da bana ifade ettiği şekliyle ağırlıklı olarak ekonomi ve bölge sorunları. Bizden de böyle bir talep söz konusu oldu. Çad Cumhurbaşkanı da gelecek, kanaat önderleriyle toplantı var. Belki bir ara ben de kabul ederim. Bir görüşme Hazine Maliye Bakanımızla o arada yapma durumumuz olabilir.



S-400 açıklaması

​Bunlar savunma sistemi, taarruz değil. S-400 konusunu sayın Putin'le konuştuk. Kredi, teknik, ortak üretim konusunda, süre konusunda Türkiye'nin güvenliği için şart. Sayın Putin bu konuda bize çok çok olumlu yaklaştı. Kredi şartları, faiz oranları itibarıyla bize hakikaten güzel bir imkan sundu. Şimdi kalkıp da hayır bunu almayacağız mı diyelim. Yunanistan S-300'ü almış. Bulgaristan'da var. Slovakya'da yanılmıyorsam var. Burada sesiniz çıkmıyor, kalkıyorsunuz Türkiye'de olunca bu adımı atıyorsunuz. Patriotlar konusunda siz de bize bu iyi şartları sağlarsanız buna da varız. Bize haksızlığı yapan gelin anlaşalım diyor, S-400'leri bırakın diyorlar. Kusura bakmayın bitti bu iş.



AP raporu

Bir defa şunu çok açık, net söyleyeyim Avrupa Parlamentosu'nun bu raporlarının, aldığı bu kararların hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'Suriye'deki Kürt güçler' açıklaması

Sayın Lavrov'un tespiti yanlış bir tespittir. Bunu kendisine de müteaddit defalar söylediğimiz halde bunu söylemesi yanlış olmuştur.



AB ile müzakere süreci

Bu bizi nereye götürebilir? Kendi yolumuzu artık çizmeye götürebilir. Bunların ağzının kokusunu dinlemeye mecbur değiliz.