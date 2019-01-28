Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu çok yakında huzura kavuşturacağız" dedi. Ayrıca, Erdoğan, "Yaklaşık 4 milyon Suriyelinin ülkelerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye olarak çok yakında hem bilinçli şekilde bırakılan DEAŞ artıklarını hem de ülkemize karşı eğitilen DEAŞ'lıları temizleyeceğiz. Türkiye sadece terör örgütlerinin kökünün kurutulması için değil, aynı zamanda çatışmaların sebep olduğu insani krizlerin etkilerinin hafifletilmesi için de büyük gayret sarf ediyor. Açık ve net söylüyorum, bugün dünyamızda yaşanan birçok sorunun temelinde maddi imkan kıtlığı değil, merhamet ve empati eksikliği vardır." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Bölgesi'ndeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "İslam dünyası, çoğu kendi topraklarında vuku bulan krizlerle etkili ve başarılı bir mücadele yürütememiştir. Geride bıraktığımız 2,5 yılı aşkın sürede İslam alemi olarak gerçekten sancılı sıkıntılı günler yaşadık." dedi.



Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu çok yakında huzura kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Yaklaşık 4 milyon Suriyelinin ülkelerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye olarak çok yakında hem bilinçli şekilde bırakılan DEAŞ artıklarını hem de ülkemize karşı eğitilen DEAŞ'lıları temizleyeceğiz. Türkiye sadece terör örgütlerinin kökünün kurutulması için değil, aynı zamanda çatışmaların sebep olduğu insani krizlerin etkilerinin hafifletilmesi için de büyük gayret sarf ediyor. Açık ve net söylüyorum, bugün dünyamızda yaşanan birçok sorunun temelinde maddi imkan kıtlığı değil, merhamet ve empati eksikliği vardır.​" şeklinde konuştu.