banner1002
Cumhurbaşkanlığı'ndan atama kararları
Cumhurbaşkanlığı'ndan atama kararları
Eylemler sonrası flaş karar
Eylemler sonrası flaş karar
Serdar Aziz'den son dakika açıklaması
Serdar Aziz'den son dakika açıklaması
Erdoğan ile Maduro telefonda görüştü
Erdoğan ile Maduro telefonda görüştü

Son Dakika: Erdoğan görüşmeyi kabul etmedi! Bolton Türkiye'yi terk ediyor

Ankara'yı ziyaret eden ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Türkiye'yi terk ediyor.

Son Dakika: Erdoğan görüşmeyi kabul etmedi! Bolton Türkiye'yi terk ediyor

Suriye ve Orta Doğu'yu görüşmek üzere bugün Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ziyareti, beklenenden kısa sürdü.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen Bolton, Ankara'dan ayrılıyor.

Bolton bu sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkan Yardımcısı ve diğer yetkililerle buluşmuştu.

Trump'ın danışmanı, herhangi bir bakanla da bir araya gelmedi

Erdoğan, grup toplantısında da Bolton'a ağır sözler söyledi.

AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan Bolton'un açıklamaları hakkında şu ifadeleri kullandı: 

"Ancak Bolton'un verdiği mesajı yutmamız mümkün değil. Bunlar bu ülkede benim Kürt vatandaşım kimdir, YPG kimdir sanırım bunları tanımıyorlar. PKK-YPG/PYD benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Biz bu terör örgütü mensuplarını ister Kürt vatandaşlarımızın, ister Arapların içinden çıkmış, ister Türklerin içinden çıkmış olsun teröristse hakkından geliriz. Terörist olacak, bunlar Kürt, bunlara dokunmayın... Yok böyle bir şey. Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Teröristse gereğini yaparız. Bolton çok ciddi yanlış yapmıştır. Suriye'deki terör koridoru içinde yer alanlar gerekli dersi alacaktır."

"Bolton'un muhatabı Kalındır"

Görüşöeyi kabul etmeyen Erdoğan, "Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır. Gerekli olsa görüşecektik ama gerekli olmadı, bir tepki olarak değerlendirmemek gerekir" dedi.

Etiketler; #erdoğan #bolton
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.