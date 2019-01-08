Ankara'yı ziyaret eden ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Türkiye'yi terk ediyor.

Suriye ve Orta Doğu'yu görüşmek üzere bugün Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ziyareti, beklenenden kısa sürdü.



Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen Bolton, Ankara'dan ayrılıyor.



Bolton bu sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkan Yardımcısı ve diğer yetkililerle buluşmuştu.



Trump'ın danışmanı, herhangi bir bakanla da bir araya gelmedi



Erdoğan, grup toplantısında da Bolton'a ağır sözler söyledi.



AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan Bolton'un açıklamaları hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Ancak Bolton'un verdiği mesajı yutmamız mümkün değil. Bunlar bu ülkede benim Kürt vatandaşım kimdir, YPG kimdir sanırım bunları tanımıyorlar. PKK-YPG/PYD benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Biz bu terör örgütü mensuplarını ister Kürt vatandaşlarımızın, ister Arapların içinden çıkmış, ister Türklerin içinden çıkmış olsun teröristse hakkından geliriz. Terörist olacak, bunlar Kürt, bunlara dokunmayın... Yok böyle bir şey. Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Teröristse gereğini yaparız. Bolton çok ciddi yanlış yapmıştır. Suriye'deki terör koridoru içinde yer alanlar gerekli dersi alacaktır."



"Bolton'un muhatabı Kalındır"



Görüşöeyi kabul etmeyen Erdoğan, "Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır. Gerekli olsa görüşecektik ama gerekli olmadı, bir tepki olarak değerlendirmemek gerekir" dedi.