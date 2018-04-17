Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda görüştü. Erdoğan ile Ruhani, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve krize kalıcı siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcanmasının önemine işaret etti. Erdoğan, Ruhani ile telefon görüşmesinde kimyasal silahların kullanımı konusunda Türkiye'nin tavrının öteden beri net olduğuna dikkat çekerek şu anda gerilimin tırmanmasına mahal vermemenin ve olayları kendi bağlamında değerlendirmenin önemli olduğunu vurguladı. Bu arada İran ve Türkiye arasında iki ülke milli paraları ile uygulanan döviz SWAP’ı dünden itibaren fiilen uygulanmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda görüştü.



Erdoğan ile Ruhani, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve krize kalıcı siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcanmasının önemine işaret etti.



Erdoğan, Ruhani ile telefon görüşmesinde kimyasal silahların kullanımı konusunda Türkiye'nin tavrının öteden beri net olduğuna dikkat çekerek şu anda gerilimin tırmanmasına mahal vermemenin ve olayları kendi bağlamında değerlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.



İRAN VE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARETTE YERLİ PARA KULLANIMI UYGULAMASI HAYATA GEÇTİ



İki ülke arasında İran Riyali ve Türkiye Lirası ile ilk LC, Merkez Bankası tarafından açıldı.



İran Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Komşu ülkelerle ticari işlemleri kolaylaştırma, gerçek kişiler ve tüzel kişilerin döviz işlemlerini bankacılık sistemine yönlendirme, uluslararası ödeme araçlarını kullanma, döviz işlemindeki risklerin azaltılması ve ülkenin en büyük ticari iş ortaklarıyla yapılan para takası (swap) anlaşması bu bankanın gündemindedir, dolayısıyla bu önemli konu sürekli olarak takip edilmektedir" ifadesine yer verildi.



Tahran-Ankara arasında imzalanan para takası anlaşması kapsamında, Türkiye ile ticareti finanse etmek amacıyla 16 Nisan 2018 tarihinde ilk akreditif İran Milli Bankası tarafından açıldı.



Bu yöntemde yani döviz 'swap'ında, Amerikan doları gibi diğer döviz birimlerine ihtiyaç olmayacak ve aynı zamanda bu yöntemle, döviz alımı ve intikali ile diğer bütün işlemler bankacılık sistemine intikal ediliyor ve bu doğrultuda Türkiye ve İran arasında da ilk işlem yürürlüğe konuldu.



ulusal.com.tr