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Son dakika! Erdoğan: Önümüzdeki iki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız

Güvenli Bölge konusunda Washington'a verilen süre daralıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çalışmaların sonuçsuz kalması durumunda Türkiye'nin iki hafta içinde kendi planlarını uygulayacağının altını çizdi. Erdoğan, Rusya ve İran'ın Türkiye'nin endişelerini önemli ölçüde paylaştığını söyledi.

Son dakika! Erdoğan: Önümüzdeki iki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız

Amerika'yı uyardı. Astana zirvelerinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güvenli Bölge ve üçlü liderler zirvesi hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, ABD ile yürütülen Güvenli Bölge görüşmelerinden sonuç çıkmazsa Türkiye'nin kendi yoluna gideceğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin endişelerinin Rusya ve İran tarafından dikkate alındığını söyledi.

Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki zirvede iki önemli kazanımın elde edildiğini söyledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanı #suriye #recep tayyip erdoğan #ankara #güvenli bölge
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