Son dakika! Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Esad'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladımir Putin Soçi'de bir araya geldi.



Suriye meselesini 6 buçuk saat boyunca görüştüler. Sonuçta ortaya Suriye'de sahadaki manzarayı tamamen değiştirecek 10 maddelik Mutabakat Muhtırası ilan edildi.



Muhtıra ile birlikte Suriye'de yeni bir aşamaya geçildi.



Toplantının ardından Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü.



Telefon görüşmesinde Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Putin'e teşekkür etti. Çalışma sonuçlarına tam desteğini açıkladı. Suriyeli sınır muhafızlarının Rus askeri polisle birlikte sınıra çıkmaya hazır olduğunu bildirdi.



Telefon görüşmesinde Rus lider, Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşma sonucunda Suriye topraklarındaki terörizmin her şekliyle mücadele edeceklerini ifade etti. Ayrılıkçı ajandaların dağıtılacağını söyledi. Putin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemini vurguladı.



Suriye Lideri Esad ise Putin'e, Şam'ın Suriye topraklarının hangi ad ve bahaneyle olursa olsun işgal edilmesine karşı olduğunu belirtti. Beşar Esad; "ayrılıkçı hedeflerin sahipleri şu anda yaşanan gelişmelerin sorumluluğunu taşımaktadır" dedi.



Tüm sığınmacıların evlerine dönmesi gerektiğini söyleyen Suriye lideri, Şam'ın tüm meşru yollara başvurarak teröre ve işgale karşı mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.

ulusal.com.tr