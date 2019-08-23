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Son dakika! Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi yaptı! İşte ayrıntılar

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Erdoğan, "Rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırıları, büyük bir insani krize yol açıyor. Bu saldırılar, Suriye'deki çözüm çabalarına zarar veriyor ve Türkiye'nin milli güvenliği için çok ciddi bir tehdide dönüştü" dedi

Son dakika! Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi yaptı! İşte ayrıntılar

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Erdoğan, görüşmede şunları söyledi:

"Rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırıları, büyük bir insani krize yol açıyor.

Bu saldırılar, Suriye'deki çözüm çabalarına zarar veriyor ve Türkiye'nin milli güvenliği için çok ciddi bir tehdide dönüştü."

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #rusya #Putin
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