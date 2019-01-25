Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da konuştu. Sınırda güvenli bölgeyle ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Sabrımız sınırsız değildir. Söz verilen bölge kurulmalı. Yoksa tampon bölge veya güvenli bölgeyi biz kuracağız" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleye dair açıklama yaptı.



Erdoğan, "Bunları Cudi'de, Kandil'de, Tendürek'te, Gabar'da gömdük. Onlar çukur açtı, biz onları çukura gömdük. Bundan sonra da gömeceğiz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binlerce kilometre öteden gelip burnumuzun dibinde silah çatanlar, bize sınırdaş olan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, huzurunu, geleceğini koruma çabalarımıza engel olmak için kırk takla atıyorlar." dedi.



Erdoğan, sözlerine "Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok, biz 1998'de Adana Mutabakatı'yla zaten bunu imza altına aldık." ifadelerini ekledi.



ulusal.com.tr