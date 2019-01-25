banner1002
İflas eden Pamukkale Turizm'den açıklama
İflas eden Pamukkale Turizm'den açıklama
Ödemeler 5 gün erken yatacak
Ödemeler 5 gün erken yatacak
Kayıp Buse Acar aranıyor
Kayıp Buse Acar aranıyor
Dolar ve euro ne kadar
Dolar ve euro ne kadar

Son dakika... Erdoğan: Sabrımız sınırsız değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da konuştu. Sınırda güvenli bölgeyle ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Sabrımız sınırsız değildir. Söz verilen bölge kurulmalı. Yoksa tampon bölge veya güvenli bölgeyi biz kuracağız" diye konuştu

Son dakika... Erdoğan: Sabrımız sınırsız değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleye dair açıklama yaptı.

Erdoğan, "Bunları Cudi'de, Kandil'de, Tendürek'te, Gabar'da gömdük. Onlar çukur açtı, biz onları çukura gömdük. Bundan sonra da gömeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binlerce kilometre öteden gelip burnumuzun dibinde silah çatanlar, bize sınırdaş olan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, huzurunu, geleceğini koruma çabalarımıza engel olmak için kırk takla atıyorlar." dedi.

Erdoğan, sözlerine "Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok, biz 1998'de Adana Mutabakatı'yla zaten bunu imza altına aldık." ifadelerini ekledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #erzurum #Adana Mutabakatı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.