Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı dünyası İslam karşıtlığı üzerinden kendi güçlerini tahkim ediyorlar. Geçen telefonda birine söyledim. Cezayir'de 5 milyon insanı katlettiniz şimdi kalkıyorsun Suriye ile ilgili bana akıl veriyorsun" şeklinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde konuştu.



Erdoğan, "Batı dünyası, İslam karşıtlığı üzerinden kendi ideolojisini, kendi hayat biçimini tahkim etmek istiyor. Modern insanın buhranlarına cevap verebilecek yegâne din olan İslam, proje mahsulü teröristler üzerinden yaftalanmaya, lekelenmeye çalışılıyor." dedi.



"Müslümanların başka din mensuplarıyla bir arada barış içinde yaşama problemi yoktur, tarih boyunca da hiçbir zaman olmamıştır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bizler Suriyeli mazlumların, açlıktan kırılan Yemenli çocukların, Filistinli yetimlerin hukukunu da korumakla mükellefiz. Bizler İslam ümmetinin harim-i ismeti, namusu, gözbebeği olan Kudüs’ün hakkını, canımız pahasına savunmak zorundayız." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı dünyası İslam karşıtlığı üzerinden kendi güçlerini tahkim ediyorlar. Geçen telefonda birine söyledim. Cezayir'de 5 milyon insanı katlettiniz şimdi kalkıyorsun Suriye ile ilgili bana akıl veriyorsun" ifadelerini kullandı.



Erdoğan şunları söyledi:



"Neticesi ölüm olduktan sonra sebebi hangi silah olursa olsun suçtur. Kimyasal silahlarla Ortadoğu'da bin kişi ölmüşse konvansiyonel silahlarla yüz binler öldü. Hiç bunu konuşmuyorlar.



Katil sürülerinin terör eylemleri bize zarar vermesinin yanı sıra İslam karşıtı çevrelerin dört gözle beklediği fırsatı veriyor. Bu işi tersine çevirmemiz lazım.



Modern insanın buhranlarına cevap verebilecek yegane din olan İslam, proje terör örgütleri üzerinden yaftalanmaya çalışılıyor.



Demokrasi ve hukuk havariliği yapan birçok devlette, Müslümanlara yönelik saldırılar sıradan hale gelmiştir. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa'da bu saldırılar devam ediyor.



Müslümanlar olarak bize düşen görev bellidir. Biz asla saldırılar karşısında sinemez, kendi kabuğumuza çekilemeyiz. Müslümanların başka din mensuplarıyla bir arada barış içinde yaşama problemi yoktur.



Terörle mücadelemizden, sınır ötesi operasyonlara kadar dost ve müttefik bildiğimiz ülkelerin riyakarlığıyla karşılaşmaya maalesef devam ediyoruz.



Müslümanların kanı, canı ve hayatı söz konusu olduğunda sergilenen çifte standart karşısında bizim sahada olmamız gerekiyor. Batılı güçlerin işin ucu çıkarlarına dokununca neler yaptıklarını, ortalığı nasıl ayağa kaldırdıklarını hepimiz görüyoruz. Mesele, petrol, altın, elmas, pazar payı olunca bu ülkelerin adeta kan kokusu almış köpek balığı gibi binlerce kilometre öteden koşup geldiklerini biz çok iyi biliyoruz. Ama aynı ülkelerin Filistin'deki katliamlara, Arakan'daki soykırıma, komşumuz Suriye'de yüz binlerce masumun hayatına mal olan zulme nasıl sırtlarını döndüklerini de gayet iyi farkındayız."



ulusal.com.tr

