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Son Dakika: Erdoğan Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Son Dakika: Erdoğan Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, ikili konular ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelere değinildi.

ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurgulayan iki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle ayrıca ABD'nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı kınadı, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletti, yaralılara acil şifa diledi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #donald trump #recep tayyip erdoğan
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