Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan yeni havalimanının isminin "İstanbul Havalimanı" olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın açılışında katılımcılara, havalimanının lale figürlü, mimarlık ödüllü 90 metre yüksekliğindeki hava trafik kontrol kulesinin minyatürü şeklinde tasarlanan kürsüden seslendi.



Konuşmasına, "Bugün burada iki büyük mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanımızın açılışını, yurt dışından gelen kıymetli dostlarımızla yapıyoruz. İstanbul Havalimanının tüm dünyaya, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum." söyleriyle başlayan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümünün gururunu da bugün hep birlikte yapıyoruz. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'ye, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Gjorge Ivanov, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Asadov'a, diğer ülkelerden gelen bakan ve heyet başkanlarına teşekkür etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenlere rahmet diledi.



"İstanbul, en değerli marka"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un sadece Türkiye'nin en büyük şehri olmadığını, aynı zamanda ülkenin en değerli markası olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şair ne güzel söylemiş: 'Bu şehr-i İstanbul ki bi misl ü behadır/Bir sengine yek pare Acem mülkü fedadır/Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında/Hurşid-i cihan-tab ile tartılsa sezadır.' Bunu günümüz Türkçesiyle tekrarlayacak olursak, 'Bu İstanbul şehri ki, ona paha biçilmez/Tüm Acem mülkü feda olsun onun tek bir taşına/Öyle tek bir incidir iki deniz arasında/Yeridir dünyanın güneşi ile tartılsa.'

Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser, işte bunun için adını 'İstanbul' verdik. Hayırlı olsun. Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanımız, burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak. Gerek havacılık fuarları gerekse başka bir takım faaliyetler için Atatürk Havalimanı aynı isimle hizmet vermeyi sürdürecektir. Atatürk Havalimanının bu faaliyetler dışındaki alanları ise söz verdiğimiz şekilde millet bahçesi olarak İstanbul halkının kullanımına açılacaktır. Şu andaki kapalı alanları da inşallah ülkemizin, İstanbul'umuzun en büyük fuarı haline getireceğiz. Dolayısıyla orası Atatürk Havalimanı, burası ise İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. Havalimanımızın ismi de hayırlı olsun."



"İlk etabı 90 milyon kapasiteli"

İstanbul Havalimanı'nın tüm etapları bittiğinde yolcu kapasitesinin 200 milyona kadar çıkabileceğini belirten Erdoğan, şunları aktardı:

"İlk etabı yılda 90 milyon yolcu kapasitelidir. Bu, tüm etaplar bittiğinde 150 milyona yükselecek, gerekirse 200 milyona çıkartılabilecektir."



"Tüm etapların 2028'e kadar tamamlanması öngörülüyor"

Erdoğan, ilk fazı açılan İstanbul Havalimanı'nın tüm etaplarının 2028'e kadar tamamlanmasının beklendiğini belirterek, "Tüm etapların 2028'e kadar tamamlanması öngörülmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl boyunca bu havalimanımız büyümeye devam edecektir." dedi.

Havalimanında 120 bin kişinin görev yapacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi enerjisini üreten, çevreci, tabiat dostu ve engelsiz bir proje olan havalimanımızdaki hizmetler için 120 bin kişi görev yapacaktır." ifadesini kullandı.



"Yatırım bedeli 10 milyar avro"

İstanbul Havalimanı'nın yatırım bedelinin 10 milyar 247 milyon avro olduğunu bildiren Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Devlete ödenecek kira bedeli 22 milyar 152 milyon avro olmak üzere vergiler hariç 32,4 milyar avro."

Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nı sadece Türkiye'ye değil, bölge ve dünyaya yapılan bir büyük hizmet olarak gördüğünü ifade etti.



Erdoğan'dan tüm emeği geçenlere teşekkür

Havalimanı projesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu dev projenin etüdünden inşasına ve işletmesine kadar her aşamasında emeği geçen, katkısı olan kamu kurumlarımıza, bankalarımıza, yüklenici firmalara, taşeronlara, mimarından mühendisine tabii hepsinden öte işçisine teşekkür ediyorum."



"Havalimanı ülkemizin yüz akı"

Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın dünyaya örnek olacak bir proje olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Havalimanı hem mimarisi hem inşası hem işletmesi hem finansmanıyla gerçekten ülkemizin yüz akı, dünyada da örnek olacak bir projedir."



"Havacılık cirosu 25 milyar dolara yükseldi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan atılımlarla, havacılık sektörümüzün cirosu 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Erdoğan, havalimanının enerji ve su verimliliğinde yüzde 40 tasarruf sağlayacak özellikleri ve teknoloji ağırlıklı yönetimiyle geleceğin dünyasına hitap eden akıllı bir havalimanı olarak faaliyet göstereceğini söyledi."



"Avrupa'nın en önemli transfer noktası İstanbul olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Avrupa hava sahasının yeniden yapılandırılması gerekecektir. Artık en önemli transfer noktası İstanbul olacağı için kıtalar arası uçuşların güzergahları da büyük ölçüde değişecektir. Konumu ve özellikleriyle tarihe damga vuracak bu eserin ülkemizde inşa edilmiş olması tesadüfi değildir." dedi.

"Türkiye barış, huzur ve güveliğin sembolü haline gelmeye kararlıdır"

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya kararlı olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya, bölgesinde ve dünyada barışın, huzurun, güvenliğin, refahın sembolü haline gelmeye kararlıdır. Bölgemizdeki ve dünyadaki tüm dostlarımıza sesleniyorum; gelin hepimiz için huzurlu, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa edelim."



"İstanbul Havalimanı dünyaya hayırlı bir hizmet olmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah İstanbul Havalimanımız, insanları kavuşturup tanıştıracak, sevgiyi çoğaltıp, gönülleri abad edecek, ülkemize, bölgemize ve dünyaya hayırlı bir hizmet olmuştur. "