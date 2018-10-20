Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
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Son Dakika: Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü açıklamasının ardından konuştu.

Son Dakika: Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Olayın aydınlatılması için elimizden geleni yapıyoruz. Polis teşkilatımızın yaptığı çalışmalar var, ben henüz raporu görmüş değilim. İstihbaratımızın da yaptığı çalışmalar var. Dört koldan işi takip ediyoruz. Bu işi ortada bırakmamız mümkün değil." dedi.

Erdoğan ve Kral Selman telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğanve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, Cemal Kaşıkçı meselesi ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, Kaşıkçı’nın akıbetinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmanın selameti açısından iki ülkenin tam bir iş birliği içinde çalışmaya devam etmesinin önemine dikkati çekti. Görüşmede, her iki ülkede yürütülmekte olan soruşturmaların gidişatı hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulduğu da kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, aynı konuyla ilgili olarak geçen pazar akşamı da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi.

Etiketler; #cemal kaşıkçı #suudi arabistan
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