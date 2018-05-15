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Son Dakika: Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu'nun elinde Filistinlilerin kanı vardır ve bunu Türkiye'ye saldırarak saklayamaz." dedi.

Son Dakika: Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter üzerinden Netenyahu'ya yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu, savunmasız bir halkın topraklarını BM kararlarını ihlal ederek 60 yıldan fazladır işgal altında tutan ırkçı devletin başbakanıdır." ifadelerini kullandı. 

Erdoğan'ın twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
"Netanyahu, 60 yıldan fazladır BM kararlarını ihlal ederek savunmasız bir milletin topraklarını işgal eden ırkçı bir devletin başbakanıdır . Elinde Filistinlilerin kanı var ve bunu Türkiye’ye saldırarak gizleyemez. İnsanlık dersi ister misin? 10 emirleri okuyun." 


ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #netenyahu #filistin
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