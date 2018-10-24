MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden aldı

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın, Grup Başkanvekilliği görevinden alındığı öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, bugün TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerde partisini Grup Başkanvekili olarak temsil eden Usta, görüşmeler devam ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevinden alındı.



Bu gelişmenin ardından, MHP'nin diğer Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Genel Kurul görüşmelerine katıldı.



Konuyla ilgili daha sonra açıklama yapılacağı belirtildi.



Bahçeli’nin kararının bugün Meclis’te, MHP’nin İyi Parti’nin önergesine verdiği destekten sonra gelmesi dikkat çekti.



Usta, bugün Emeklilikte Yaşa Takılanlar’la ilgili İyi Parti’nin önergesinin kabulünün ardından sosyal medya hesabından “Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması hususunun görüşülmesi önergesini destekledik. Amacımız EYT mağduriyetinin giderilmesidir. Milletimize vaadimizdir.” açıklamasında bulunmuştu.



Ne olmuştu?

Emeklilikte yaşa takılanlar önergesinin görüşülmesi Meclis’te kabul edildi. Önergenin görüşülmesi, AKP'li milletvekillerinin itirazına rağmen Meclis’te kabul gördü. İyi Parti'nin verdiği teklife MHP de destek vermişti. Usta'nın Devlet Bahçeli'ye rağmen teklife deste verdiği belirtilmişti.



MHP MYK Üyesi ve Milletvekili Mehmet Taytak da sosyal medya hesabından "Beyannamemizde belirttiğimiz bütün vaadlerimizin peşindeyiz. Ne yapıyorsak devletin bekası,milletimizin refahı İçin yapıyoruz.#EmekilikteYasaTakilanlar TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi için komisyon kurulması MHP’nin 'Evet' oylarıyla kabul edilmiştir. Vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.





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